Inter niente telenovela Frattesi | cessione ad un prezzo variabile

Leggi su Ilnerazzurro.it

Davidesembra destinato a lasciare l’: scontento per lo scarso minutaggio offerto dal mister Simone Inzaghi, il centrocampista italiano vorrebbe andare verso una piazza in cui troverebbe più spazio – quello da titolare. Ma il club nerazzurro non vuole privarsi così facilmente dell’ex-Sassuolo: ecco allora che viene fissato ildel cartellino, senza contropartite tecniche.decisa:via a questa cifraI dirigenti nerazzurri non vogliono creare un “caso” vero e proprio. Anche se, questaè già iniziata: Davideha già espresso il suo malumore. Nonostante la sua prima stagione da grande protagonista – non titolare, ma sempre partendo dalla panchina -, il centrocampista italiano non riesce a trovare un posto di rilievo tra le fila di Simone Inzaghi.