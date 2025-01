Calciomercato.it - Inter, Inzaghi perde pezzi: infortunio muscolare

Non arrivano buone notizie in casadal punto di vista dell’infermeria. Ko un difensore diche dovrà saltare le prossime partite: l’annuncio ufficiale Dopo la cocente delusione per la finale di Supercoppa Italiana persa in rimonta per mano dei rivali storici del Milan, l’ha bisogno di ritrovare subito il passo. I nerazzurri si leccano le ferite e si preparano alla gara di domenica contro il Venezia, da non fallire per iniziare al meglio il girone di ritorno, al netto delle gare da recuperare.(LaPresse) Calciomercato.itAlla sfida contro i lagunari peròci arriverà con un elemento in meno.infatti per il possente difensore Yann Bisseck, uscito malconcio post finale col Milan e che dovrà rimanere ai box nelle prossime settimane.