Incidente a via San Pio | donna incinta trasportata in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minutoUno scontro tra un furgoncino e una Kia Picanto si è verificato questo pomeriggio lungo via San Pio, sulla strada che conduce a Pietrelcina. A bordo dell’auto si trovava una, rimasta ferita nell’impatto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato laall’Fatebenefratelli per accertamenti e le cure necessarie. Sul posto anche la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’. L'articoloa via San Pio:inproviene da Anteprima24.it.