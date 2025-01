Il 2024 l’anno più caldo di sempre rispetto all’era preindustriale oltre +15 | i dati di Copernicus confermano l’avanzare della crisi climatica

Ilfattoquotidiano.it - “Il 2024 l’anno più caldo di sempre, rispetto all’era preindustriale oltre +1,5°”: i dati di Copernicus confermano l’avanzare della crisi climatica

Ilnon solo è statopiùmai registrato, ma anche il primo anno in cui la temperatura media globale ha superato quella dell’eradi1,5 gradi Celsius. Lopubblicati dal Climate Change Service di, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per contoCommissione Ue: la temperatura media globale di 15,10 °C è stata di 0,72 °C superiore alla media del periodo 1991-2020, di 0,12 °C superiore al 2023, il precedente piùanno su record e di 1,60°C in piùai livelli del periodo storico 1850-1900. Gli effetti di un trend nell’aumento delle temperature si vedono anche in questi giorni, con gli incendi in California, alimentati da una serie di fattori, molti dei quali legati proprio ai cambiamenti climatici, come la siccità e l’aumento delle temperature.