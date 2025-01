Ilfogliettone.it - Il 2024: ecco perché è l’anno più caldo mai registrato a livello globale

Ilè stato ufficialmente riconosciuto comepiùmai, con temperature che hanno superato per la prima volta la soglia di 1.5 gradi centigradi sopra ilpreindustriale. Questa notizia proviene dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (C3S), un’agenzia che opera sotto l’egida della Commissione europea e che viene implementata dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF).Dati e recordGli scienziati del C3S hanno svolto un monitoraggio dettagliato dei principali indicatori climatici, rivelando una serie di dati allarmanti. Ilha visto tre stagioni record per il calore: l’inverno boreale (dicembre 2023-febbraio), la primavera boreale (marzo-maggio) e l’estate boreale (giugno-agosto). Il picco è stato raggiunto il 22 luglio, quando la temperatura media giornalieraha toccato i 17.