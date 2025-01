Lanazione.it - Identità alias al liceo. Prosegue lo scontro

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERAPrima l’associazione Pro Vita e Famiglia si era schierata contro il progetto delMontale di introdurre la carrieranel percorso scolastico. Ovvero la possibilità di modificare il proprio nome anagrafico con quello che ogni persona può decidere di scegliere, anche alla luce di possibili percorsi di transizione e affermazione di genere. Poi l’assessora regionale aveva difeso la scelta della direzione scolastica difendendola come "una scelta di civiltà". Gioventù Nazionale dice no all’introduzione della carrieraa scuola: "Questa misura rappresenta un pericoloso esperimento ideologico che rischia di minare il benessere psicologico dei giovani in un’età già complessa e delicata. L’adolescenza è un periodo di profondo sviluppo e trasformazione, caratterizzato da incertezze e cambiamenti psicologici.