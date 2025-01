Ilrestodelcarlino.it - I nodi di Metaurilia, il Comitato scende in campo

Un nuovo anno inizia e con esso, per gli abitanti di, si riaccende la speranza di vedere realizzati importanti passi avanti per il loro territorio. Dopo le festività, è tempo di pianificare un anno ricco di prospettive, progetti e impegni per il futuro. Ilper la Spiaggia Libera diaffila quindi le unghie per affrontare le sfide che verranno, decidendo di supportare, ma anche pungolando, l’amministrazione comunale fanese per garantire condivisione e concretezza nei numerosi interventi previsti. Su cui non non vogliono ci siano ulteriori ritardi. "La nostra visione è chiara: agire con determinazione per tutelare e valorizzare le spiagge", afferma Michele Tanzi, referente del, che nei prossimi giorni presenterà proposte dettagliate, accompagnate da una planimetria per guidare gli interventi.