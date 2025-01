Ilfattoquotidiano.it - I migliori supermercati preferiti dai consumatori? Ecco la classifica da Nord a Sud con qualche sorpresa

E anche quest’anno Altroconsumo ha reso nota ladeidaicon una indagine che ha interpellato “oltre 12mila clienti con una raccolta di oltre 41mila esperienze d’acquisto, evidenziando come la soddisfazione complessiva per le catene sia rimasta stabile rispetto al 2023, nonostante una leggera flessione di un punto nell’indice finale”.Nella nota diffusa da Altroconsumo si legge che “questo calo è legato soprattutto all’aumento dei tempi di attesa alle casse, a cui si accompagna una diminuzione del gradimento per la qualità dei prodotti freschi e, più in generale, per i prezzi . Un dato, quest’ultimo, coerente con un contesto economico ancora impegnativo per i, che trova conferma nella riduzione della spesa media mensile, scesa in media del 5% rispetto al 2023, da 409 a 387 euro”.