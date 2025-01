Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Pamela Petrarolo tira in ballo il padre di Jessica Morlacchi: la rivelazione

Leggi su Anticipazionitv.it

continua a far discutere nella casa delanche dopo la sua uscita. Tra tensioni mai sopite e dinamiche emotive complesse,ha offerto un’analisi che ha colpito per la sua schiettezza. Le sue parole, piene di critiche ma anche di comprensione, lasciano intuire molto più di quanto sia stato detto apertamente. Inoltre l’ex volto delle Non è la Rai ha parlato anche di quello che ildiavrebbe detto sul ritiro dal GF.Il gesto che ha scosso la Casa delTutto è iniziato con un momento di rabbia: Helena Prestes ha lanciato un bollitore d’acqua verso. Un gesto che ha subito scatenato tensioni nella Casa. Ma a sorprendere è stata la decisione della produzione di punire entrambe allo stesso modo, equiparando il gesto di Helena alla presunta provocazione di