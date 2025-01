Zonawrestling.net - Giulia punta al main roster: “Voglio arrivarci il prima possibile”

è fresca di conquista dell’NXT Women’s Title grazie alla vittoria su Roxanne Perez in quel New Year’s Evil. L’italo-giapponese, però, ha ben chiaro l’obiettivo per il suo prossimo futuro, ossia approdare nelil. La neo campionessa ne ha parlato durante una recente intervista.L’obiettivo per il 2025Durante una intervista con Tokyo Sports, la neo NXT Women’s Championha chiarito il suo prossimo obiettivo, ossia approdare nelil: “Il mio prossimo grande obiettivo è approdare nelil”. Il suo regno da campionessa NXT è appena iniziato, staremo a vedere se nel corso di quest’anno sbarcherà a Raw o SmackDown. Nel frattempo l’italo-giapponese sta seguendo lezioni di inglese due volte a settimana per migliorarsi al microfono.