Inter-news.it - Frattesi, Roma e Napoli alla finestra: dall’Inter una posizione – Sky

Leggi su Inter-news.it

In casa Inter il nome di Daviderimane in uscita, con. Il giocatore vuole essere più protagonista.INTERESSE CONCRETO – Su Davidel’Inter non manca. Hanno bussatoporta dei nerazzurri, come riferisce Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, diversi club: dpassando per ildi Antonio Conte. Per quanto riguarda i giallorossi, lo stesso Direttore Sportivo giallorosso, Ghisolfi, ha incontrato a Milano già i procuratori di. Le ultime sull’eventuale scambio con Bryan Cristante: «Diverse squadre hanno bussatoporta dell’Inter per, tra queste il, che cerca un giocatore con quelle caratteristiche. Ha bussato anche la: l’Inter gli ha risposto 45 milioni di euro. Sta vivendo una situazione particolare, nell’Inter era stato preso per fare il protagonista, ma non lo è mai stato sostanzialmente.