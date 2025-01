Ilnapolista.it - Frattesi, il pezzo dell’Inter è variabile: 45 milioni per la Roma, 70 per Napoli e Juventus (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

, l’Inter si sta inventando la formula del prezzo. Se sei un club di prima fascia, e nel caso delanche in lotta per lo scudetto, 70. Se sei indietro in classifica, 45rischia di diventare una telenovela per l’Inter. Lasegnala l’irritazione del club per le modalità con cui l’agente del giocatore, Beppe Riso, ha parlato con diversi club. Il quotidiano schierato al fianco di Marotta, sottolinea che l’Inter ha alzato il prezzo per le concorrenti allo scudetto. Sevogliono, devono pagare 70.Leggi anche: Kvaratskhelia, ilchiede almeno 80. Poi, con quei soldi, suo Pellegrini (Sky), l’Inter non vuole rinforzare le rivaliScrive ladello Sport:“Il casocomincia a stufare l’Inter.