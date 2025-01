Anteprima24.it - FOTO/ Avellino, il difensore Claudio Manzi sbarca in città

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’abbraccia. Il– classe 2000 – nel pomeriggio ha fatto tappa all’Hotel BelSito. Ad attenderlo l’agente, Maurizio De Rosa. Nella prima parte di stagione ha collezionato 18 presenze (campionato e Coppa Italia) con la maglia della Virtus Entella. Dapprima ha vestito la casacca della Turris dove ha raccolto 40 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C con 2 gol.“E’ una trattativa cominciata da prima di Natale – spiega l’agente, De Rosa – Su di lui c’erano diverse società ma quando chiama l’è difficile dire di no. E’ il progetto giusto per lui, è stato facile scegliere questa società”. “E’ un vero lupo – conclude – Va sempre a mille negli allenamenti, è un professionista. E’ un calciatore adatto allo spirito dell’