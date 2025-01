Fisica Giochi di scienza a Bagnoli | laboratori show e visite guidate

Leggi su Ildenaro.it

Città dellaa Napoli dedica l’11 e 12 gennaio 2025 ai “di”: un’opportunita’ imperdibile per esplorare il mondo affascinante dellaattraverso attivita’ coinvolgenti e spettacolari. Un viaggio emozionante tra forze, elettricita’, equilibrio e movimento per dare una spiegazione scientifica ai fenomeni che ci circondano e vivere esperienze uniche che stimoleranno la nostra curiosita’. Con Lettura animata trae magia i piccoli dai tre ai sei anni vivranno una avventura con storie che unisconoe fantasia. Con Lenti magiche sara’ possibile (fascia eta’ 7-10 anni) costruire filtri colorati e scoprire la sintesi additiva dei colori; in Ladei circuiti i ragazzi tra i 10 e i 13 anni parteciperanno ad uno dove tecnologia e arte si incontrano per creare circuiti morbidi con materiali semplici.