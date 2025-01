Iltempo.it - “Fino a 78mila morti”. Lo studio sulle vittime a Gaza: strage di donne e bambini

Una ricerca pubblicata sulla rivista medica The Lancet stima che il numero didurante i primi nove mesi della guerra tra Israele e Hamas sia stato di circa il 40% superiore a quello registrato dal ministero della Sanità del territorio palestinese. Il numero dinella Striscia è diventato oggetto di un aspro dibattito da quando Israele ha lanciato la sua campagna militare contro Hamas in risposta all'attacco del gruppo terroristico palestinese del 7 ottobre 2023.al 30 giugno dello scorso anno, il ministero della Sanità di, gestito appunto da Hamas, ha riportato un bilancio di 37.877durante la guerra. Tuttavia, il nuovo, sottoposto a revisione paritaria, ha utilizzato i dati del ministero, un sondaggio online e i necrologi dei social media per stimare che a quel tempo aci fossero tra i 55.