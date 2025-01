Tpi.it - Ferragni pubblica una foto di spalle, ma non è sua. L’autrice le scrive: “Ecco cosa mi ha risposto”

Chiaraè stata accusata di aver spacciato su Instagram come propria ladi un content creator francese. La reazione degli utenti è stata tanto veemente da spingerla a bloccare i commenti.dell’immagine lo è venuta a sapere e le ha chiesto spiegazioni e alla fine, per risolvere la questione, l’influencer cremonese da oltre 28 milioni di follower l’ha taggata nel post.Lo scatto è statoto dasul proprio profilo all’interno di un carosellografico composto da venti immagini di vario tipo: selfie di se stessa, paesaggi, momenti di vita quotidiana. La carrellata è accompagnata dalla frase “May the wars you fought in your past be the wins you celebrate in your future”, che tradotta in italiano significa “Possano le guerre che hai combattuto nel tuo passato essere le vittorie che festeggi nel tuo futuro”.