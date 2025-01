Emo | il genere musicale anni ’90 è un nuovo trend

Leggi su .com

Life&People.it Misteriosa e incompresa, la cui definizione resta ancora per molti di non facile interpretazione. “Emo”, abbreviazione di “emotional hardcore”, è una sottocultura giovanile nata in origine come fenomeno all’interno della scena punk rock, diffuso nel Regno Unito e in America, conosciuto in seguito nel resto del mondo. Che cosa vuol dire“Emo” e in che modo si è evoluto nel tempo? Emocore fenomenoPropagatosi negli’80, il movimento degli emo raggiunse la massima popolarità a partire dalle fine degli’90 e inizi 2000 assicurandosi un successo mainstream; i giovani iniziavano a esprimere la loro angoscia esistenziale, tristezza ed emotività, comunicando con addosso jeans attillati, eye-liner sugli occhi e quintali di lacca nei capelli colorati, o con frangia lunga, piercing e borchie, per dichiarare la loro fedeltà alla musica melodrammatica dei MyChemicalRomance, band americana di riferimento per i testi dark nostalgici su cui si immedesimavano i sofferenti.