Chiara Ferragni e il mistero della foto rubata | chi è la vera protagonista?

Non è affatto una novità per la regina delle influencer, ma questa volta il gossip ha un sapore diverso., una delle personalità più influenti del web, ha recentemente pubblicato un post che ha sollevato un polverone tra i suoi milioni di follower e ha attirato l’attenzionepungente Selvaggia Lucarelli.Con un messaggio che suona quasi come un mantra di autoaiuto, “Possano le guerre che hai combattuto nel tuo passato essere le felici vittorie che festeggi nel tuo futuro”,ha voluto dare un tono ispirazionale al suo ultimo carosello su Instagram. Ma tra le immagini, una in particolare ha catturato l’attenzione: una donna bionda con una bimba in braccio e una borsa di lusso ben in vista. Sembrerebbe proprio, ma a quanto pare no, non è lei.Ilsi è svelato quando Selvaggia Lucarelli ha commentato sarcasticamente: “Comunqueprende unaaltrui con una Chanel in vista come fosse una Maria Rosaria Boccia qualunque è oltre l’immaginazione”.