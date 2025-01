Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 10 - 12 Gennaio (Bundesliga 16a Giornata)

Leggi su Digital-news.it

Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 10 a domenica 12, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusivasu Sky e in streaming su NOW.. In campo la- compresi i Friday night e i Monday night.– In Germania si torna in campo dopo la pausa invernale per la sedicesimadi. Primo incontro domani, venerdì 10, alle 20.30 con Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen in diretta su Sky Sporte NOW. Sabato altre due partite, sempre trasmesse sullo stesso canale del giorno precedente: alle 15.30 St. Pauli-Eintracht e alle 18.30 Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco. Domenica altri due match in programma: il primo, ancora alle 15.30, tra Lipsia e Werder Bremasu Sky Sport Arena e NOW, mentre il secondo alle 17.30, tra Augsburg e Stoccarda semprein diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.