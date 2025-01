Iltempo.it - Calabresi conquistato dalla stratega Meloni: il successo in politica estera

Marioincorona Giorgiae loda le sue capacità in. Ospite di PiazzaPulita su La 7, il direttore di Chora Media parla di Cecilia Sala e poi si lancia in un commento lusinghiero nei confronti del presidente del Consiglio e delle sue doti dain. “In questo caso Giorgiaè stata capace di entrare in due vuoti – spiega il giornalista facendo riferimento alla situazioneinternazionale –. Il primo è quello tra le due presidenze, le due amministrazioni”,si riferisce alla situazionestatunitense, per il momento in stallo tra l'uscente Joe Biden e il rientrante Donald Trump. Il giornalista poi guarda anche all'Europa: “Il secondo è un vuoto in Europa – dice –. La situazione della Germania, la situazione della Francia, la debolezza della Gran Bretagna, c'è un vuoto in questo momento”.