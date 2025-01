361magazine.com - Beauty routine corpo contro secchezza e screpolature: 3 prodotti da utilizzare a casa

Pelle delsecca e screpolata in inverno? La soluzione è unaquotidiana e fai da te efficace e a prova di basse temperature Quando vengono meno i normali sistemi di protezione della cute, l’acqua trattenuta nello strato corneo viene persa e la pelle si disidrata. Il quadro clinico riferito alla disidratazione cutanea è indicato col termine di xerosi.I principali sintomi con i quali si manifesta questa patologia sono la tensione cutanea e una sensazione di pizzicore e bruciore della cute in particolare nelle zone del, delle mani e delle gambe. Le cause sono molteplici come ad esempio l’esposizione a situazioni climatiche che favoriscono un’intensa evaporazione di acqua come freddo e vento in inverno.Rilastil Xerolact è un trattamento dermatologico specifico in grado di ripristinare gli ottimali livelli di idratazione, reintegrare la funzionalità della barriera idrolipidica e ristabilire la fisiologica elasticità di pelli secche, molto secche, sensibili e xerotiche.