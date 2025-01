Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows slitta ancora: La nuova data di uscita

Atteso inizialmente per la fine dello scorso anno e successivamente rimandato a Febbraio 2025,è statomente rinviato, questa volta di un solo mese. A comunicarlo è stato Marc-Alexis Coté, tramite un comunicato pubblicato su X (ex Twitter).– Gamerbrain.netmente rimandatoNel corso di questi mesi, il team di sviluppo ha raccolto numerosi back, rivolti a migliorare l’esperienza complessiva, apportando le dovute modifiche. La casa francese ha ritenuto dunque necessario prendersi più tempo per sistemare i problemi tecnici e modificare l’esperienza per renderla quanto più appetibile possibile. “Ogni settimana ha portato preziosi back dalla nostra community. Sebbene abbiamo già compiuto progressi straordinari, crediamo che siano necessarie alcune settimane aggiuntive per implementare tali back e garantire un’esperienza più ambiziosa e coinvolgente fin dal primo giorno“, si legge nella dichiarazione ufficiale.