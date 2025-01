Volley femminile Cev Cup 2025 | Novara cade contro l’Aksaray

Leggi su Sportface.it

Delusione perin Cev Cup. La squadra di Lorenzo Bernardia sorpresa nel match di andata degli ottavi di finale con il punteggio di 3-1 (25-23 15-25 25-13 25-23)la compagine turca del Kuzeyboru Aksaray. AlSpor Salonu l’Igor Gorgonzola chiude inaspettatamente la sua striscia di vittorie consecutive (8), che andava avanti dal 4 dicembre, tra campionato, Cev e Coppa Italia. Nella gara di ritorno albasterà vincere due set per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Si gioca nello spicchio di tabellone di Thy, che ha dominato in trasferta Asterix in tre set piuttosto rapidi (25-21 25-18 25-22).La cronacaBuon avvio di primo set di, che va avanti prima sull’8-6 e poi sull’11-9. Resiste il vantaggio della squadra di Lorenzo Bernardi fino al 14-14.