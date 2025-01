Lanazione.it - Visite gratuite per persone sorde e ipoudenti nei musei civici fiorentini

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 gennaio 2025 - Con l’inizio del 2025 si rinnova l’impegno del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze per una fruizione deie della cultura sempre più accessibile. La Fondazione MUS.E, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi di Firenze, propone un nuovo calendario di appuntamenti gratuiti dedicati a sordi e, che consentirà di avvicinarsi al patrimonio fiorentino e apprezzarne i capolavori in forma inclusiva e partecipata. Il nuovo ciclo diguidate, condotte dallo staff di MUS.E con l’affiancamento di un interprete LIS, comincerà l’11 gennaio a Palazzo Vecchio, con la visita focus alla mostra Michelangelo e il Potere. Il secondo appuntamento sarà il 22 febbraio con la visita alla mostra Officina Bardini. L’arte del legno in corso al Museo Stefano Bardini, per proseguire il 9 marzo presso il MAD Murate Art District nell’occasione del Festival Black History e il 12 aprile in città con una passeggiata dal titolo Il centro storico ricostruito.