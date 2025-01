Usa Casa Bianca | Biden ha cancellato il viaggio in Italia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) – Il presidente americano Joehailin, in programma dal 9 al 12 gennaio, a causa dei violenti incendi in corso nell’area di Los Angeles, in California. Lo ha annunciato la. “Dopo essere tornato questa sera da Los Angeles, dove ha incontrato la polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza impegnato contro gli storici incendi in corso nell’area, e dopo aver approvato una dichiarazione di calamità naturale per la California, il presidenteha deciso di annullare il suo prossimoinper rimanere concentrato sulla gestione della risposta federale dei prossimi giorni”, ha detto la portavoce della, Karine Jean-Pierre. L'articolo Usa,hailinproviene da Ildenaro.