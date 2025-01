Davidemaggio.it - Un Passo dal Cielo riparte con Raz Degan e la guest Nino Frassica

© US RaiL’ottava stagione di Undalè pronta al debutto su Rai 1, lanciata da uno spot nel quale la protagonista Manuela Nappi (Giusy Buscemi) ospitava sulle bianche montagne di San Vito di Cadore nientemeno che Babbo Natale. Le nuove sei puntate prenderanno il via questa sera e segneranno l’ingresso nel cast di alcuni nuovi interpreti, tra i quali spicca Raz.L’attore era lontano dalle scene da diversi anni e, dopo il trionfo nella dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi nel 2017, ci sono stati su Sky un documentario da lui diretto e il docureality Raz & the Tribe. Adesso il ritorno nell’Olimpo della tv, ovvero in una delle serie più amate dal pubblico di Rai 1: il suo personaggio, Stephen Andeen è un ricercatore trasferitosi a San Vito di Cadore con la Origin GeoEngineering, una squadra di scienziati con il sogno di salvare un ghiacciaio, e che potrebbe conoscere dettagli importanti sul passato di Nathan (Marco Rossetti).