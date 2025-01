Lanazione.it - "Un passaggio importante inserito nel bilancio"

VIAREGGIO "Unche avevamo chiesto e per il quale ringraziamo l’amministrazione comunale ed in particolare il sindaco Giorgio Del Ghingaro e gli assessori Alessandro Meciani e Laura Servetti". Scrive così, in una nota di soddisfazione, Confesercenti Viareggio sull’inserimento della possibilità di aumento del suolo pubblico fino al 50 % per chi già lo occupa e ha gli spazi, nelapprovato a fine dicembre dall’amministrazione comunale. "Una norma che venne inserita nel periodo della pandemia - scrive ancora Confesercenti - per dare possibilità di ripartenza ai pubblici esercizi anche alla luce del distanziamento tra i tavoli. Norma che fu poi estesa anche nel 2023 e che adesso diventa strutturale per rendere Viareggio sempre più accogliente in tutti i mesi dell’anno, ovviamente pagando il suolo pubblico eventualmente richiesto.