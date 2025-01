Universalmovies.it - The Brutalist | Il nuovo trailer del film con Adrien Brody

Leggi su Universalmovies.it

Universal Pictures ha condiviso in rete ilitaliano di The, da molti considerato uno dei miglioridell’anno.La pellicola di Brady Corbet, reduce dalla vittoria di tre Golden Globe Awards (MigliorDrammatico, Miglior Attore Protagonista e Miglior Regia), ma anche da una serie di nomination di grande importanza (DGA Awards, SAG Awards su tutte), approderà nelle sale italiane a partire dal 6 febbraio, ed ilda poco lasciato non fa altro che aumentare l’hype intorno ad uno dei miglioridell’anno secondo la critica.Nonostante non sia collegato ad un personaggio reale, Thepossa le sue basi narrative su eventi realmente accaduti, puntando l’attenzione dello spettatore su fondamenti della storia dell’architettura mondiale. Ilè stato presentato in occasione dell’edizione 2025 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (i vincitori a questo indirizzo).