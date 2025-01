Anteprima24.it - Scomparsa maresciallo Polvere, Rubano (FI): “Un uomo che ha dedicato la sua vita al Paese. Vicino alla famiglia e a tutta la comunità”

Tempo di lettura: < 1 minuto“La notizia della tragicadeldei Carabinieri di Pago Veiano mi ha profondamente colpito. In questo momento di dolore, desidero esprimere il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanzadelmoglie e ai suoi due figli, così duramente provati da questa perdita improvvisa e straziante.Rivolgo anche un pensiero di vicinanza all’Arma dei Carabinieri, istituzione fondamentale per la nostra sicurezza e che oggi perde unche hala suaal servizio del. È un dolore che colpisce non solo ladi Pago Veiano, ma l’intero territorio sannita. Invito tutti a riflettere sull’importanza di sostenere chi, ogni giorno, si dedica con sacrificio e responsabilità al bene comune, affrontando spesso sfide e pressioni difficili da sopportare.