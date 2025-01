Quotidiano.net - Sciopero trasporti pubblici: disagi nel trasporto aereo e diritti passeggeri

Lonel settore deiindetto per domani 10 gennaio creeràanche sul fronte del. Lo ricorda la società specializzata RimborsoAlVolo, pronta a fornire assistenza aiche subiranno ritardi e cancellazioni a causa delle proteste indette dai sindacati. A incrociare le braccia per 24 ore saranno i lavoratori di Airport Handling di Milano Linate e Milano Malpensa, il personale Sea degli scali milanesi di Linate e Malpensa, il personale Aviation Services dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.anche all'aeroporto di Pisa per loindetto dai lavoratori della Filcams Cgil, ma più in generale l'intero comparto delpotrebbe subire un forte contraccolpo con ritardi che coinvolgeranno anche voli non interessati in modo diretto dalle cancellazioni.