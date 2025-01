Dilei.it - Robert Pattinson ha sposato in gran segreto Suki Waterhouse

Nozze a Capodanno per. La coppia avrebbe scelto l’ultimo dell’anno per giurarsi amore eterno dopo sei anni di relazione. La proposta di matrimonio era avvenuta un anno fa e ora, in, i due attori avrebbero pronunciato il sì più importante, quello del per sempre. Tutto nella splendida cornice dei Caraibi e davanti a una cerchia ristretta di invitati tra cui la figlia di dieci mesi di cui il nome non è mai stato svelato.Il matrimonio disi sarebbero sposati in. A lanciare lo scoop il portale di gossip Deuxmoi, che ha avuto modo di sentire una cameriera dell’esclusivo hotel caraibico dove si è tenuta la cerimonia (a quanto pare con rito civile): “si sono sposati la notte di Capodanno nel lussuoso resort nei Caraibi dove lavoro”, ha confessato, aggiungendo che i due sembravano molto innamorati e molto emozionati.