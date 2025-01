Rapina choc nella villa di Maria Sole Agnelli sorella dell’avvocato Gianni Vigilante e governante immobilizzati e presi in ostaggio

Leggi su Dayitalianews.com

notte tra l’8 e il 9 gennaio una banda ditori ha fatto irruzionea Torrimpietra, alle porte di Roma, di99enne. A quanto pare i malviventi hanno preso inile la, entrambi legati estava dormendo e non si è accorta di nulla. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Civitavecchia e il nucleo investigativo di Ostia, che stanno indagando sul furto per provare a risalire agli autori della.La dinamica dellaSecondo quanto trapelato finora ilsi trovavaguardiola all’ingresso della, mentre la domestica era all’interno dell’abitazione. I criminali, che sarebbero stati in 5 e armati, hanno neutralizzato entrambi i dipendenti diprendendoli in, così nessuno dei due ha potuto dare l’allarme.