Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 gennaio 2025

, 9Questa sera, giovedì 9, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 9, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi tra cui a liberazionegiornalista Cecilia Sala detenuta in Iran dal 19 dicembre. A quali condizioni, con quali retroscena? Meloni, fra Trump ed Elon Musk: una relazione ad alto rischio? Parteciperanno allail direttore di Chora Media Mario Calabresi; Michele Serra; il leader di Italia Viva Matteo Renzi; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la storica Michela Ponzani e i giornalisti Italo Bocchino, Alberto Negri e Federico Rampini.