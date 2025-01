PensioniInps smentisce nuovi requisiti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.35 L'Inps "l'applicazione dipensionistici" e "garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate". In questo modo l'Istituto Previdenziale ha negato la nota diffusa dalla Cgil, secondo cui dal 2027 serviranno 67 anni e 3 mesi di età per la pensione di vecchiaia e 67 anni e 5 mesi nel 2029 mentre per la pensione anticipata necessitano 43 anni e 1 mese di contributi;il il requisito contributivo nel 2029 sarà di 43 anni e 3 mesi, per la Cgil.