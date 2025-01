Quifinanza.it - Pensione: ecco perché conviene investire il TFR nei fondi pensione

Il temaè un problema attuale per gli italiani, di fronte ad un sistema pensionistico che non riesce a soddisfare le aspirazioni di benessere dei futuri pensionati, ma anche alla scarsa presa delle previdenza complementare, che sino ad oggi non è riuscita ad attrarre le preferenze e le scelte di investimento delle famiglie. Ma c’è anche una terza chance pernel proprio futuro: il TFR, cioè di quella parte della retribuzione che viene corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro, può essere accantonato in azienda o anche destinato ad un fondo. Dal 2025, poi, la previdenza integrativa può servire ad anticipare il momento dellaper i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1996 in poi: una misura che ha l’obiettivo di incrementare il numero di adesioni alla previdenza complementare e di stimolare il conferimento del TFR e i versamenti volontari dei lavoratori.