Ilfattoquotidiano.it - “Mi pagano tanto per riempire gli scaffali al supermercato di notte e lavoro pure ascoltando la musica”: il racconto di uno studente diventa virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trovare ildei propri sogni non è mai così semplice come si potrebbe pensare. Se poi nel frattempo si è anche studenti a tempo pieno, ecco che la ricercaancora più complicata. Ma c’è chi è riuscito ad accaparrarsi un buon lavoretto part-time. E l’aspetto che più gli dà gioia è proprio una paga insolitamente alta. È il caso di unoaustraliano, impiegato occasionale di una catena di supermercati molto nota nel paese oceanico, che ha svelato a quanto ammonta il suo stipendio in un videotosui social.“Sonoe poianche part time a Coles (catena di supermercati australiana, ndr). Sistemo le bibite sugli, mi40 dollari l’ora (circa 38 euro) per il turno serale, dalle 20 alle 23?, spiega il giovane in un’intervista pubblicata su