Thesocialpost.it - Meloni: “Non devo difendermi da accuse su libertà di stampa e democrazia. Su Musk ho dubbi anche io”. E stoppa Salvini

Leggi su Thesocialpost.it

La conferenzadi fine anno della premier Giorgia, rinviata al 9 gennaio, ha visto l’anticipazione di alcuni temi chiave in un incontro organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazioneparlamentare alla Camera. La Premier ha poi spiegato di essere felice per la liberazione di Cecilia Sala, ma ha sottolineato che il caso richiederà ulteriore impegno. Infine, ha chiarito la posizione del governo sull’eventuale accordo con Elonsu Starlink.Risposte e trasparenza: “Ho risposto a 350 domande in un anno”ha respinto ledi mancata trasparenza e scarsa disponibilità al confronto con i media. “Mi si dice che non rispondo abbastanza alle domande, ma ho risposto a 350 domande in un anno, una al giorno. Non ritengo di dovermi difendere né di rappresentare un limite o un problema per ladio la“, ha dichiarato.