Linkiesta.it - Meloni libera Sala, ma si posiziona come la facilitatrice di Trump e Musk in Europa

Leggi su Linkiesta.it

Ceciliaè tornata e quello di ieri è stato un giorno di festa grande. Bravi tutti quelli che hanno raggiunto l’obiettivo: Giorgia, servizi, diplomazia (tra parentesi, bravi anche a evitare la spettacolarizzazione in diretta tv del ritorno a Ciampino). Tutta l’Italia applaude, giustamente.sono andate le cose non si sa e non si saprà chissà per quanto tempo. Non si tratta di fare dietrologie ma è diritto farsi delle domande perché, chiusa positivamente la vicenda della giornalista italiana, si pongono serie questioni di politica internazionale. Sulla vicenda, dettagli a parte, non sembra ci sia molto da dire. A quanto si capisce, malgrado le tardive smentite di Teheran, esiste un nesso indissolubile tra l’arresto die quello di tre giorni prima di Mohammad Abedini Najafabadi.