Ilfattoquotidiano.it - Meloni dribbla le domande su crisi dell’industria, aumento degli inattivi e caro energia. E glissa sul flop del concordato fiscale

Poca economia rispetto alle ultime conferenze stampa di fine (o inizio) anno. L’incontro di Giorgiacon i giornalisti, subito dopo la liberazione di Cecilia Sala, con la riforma della giustizia appena approdata alla Camera e a dieci giorni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, si è concentrato inevitabilmente su geopolitica e politica interna. La premier ci ha messo del suo: su lavoro, industria, fisco e costi dell’ha risposto svicolando, senza mai annunciare novità concrete per affrontare i nodi.te lesue disoccupazione giovanile –ha detto che il governo “ha fatto molto” ma ammesso che sul lavoro “non si fa mai abbastanza”. Poi però, come al solito, si è concentrata su pochi e selezionati dati positivi: “la disoccupazione ai minimi storici”, visto che a novembre è scesa al 5,7%, “l’occupazione ai massimi dall’unità d’Italia” (ma nel 1861 l’Istat non esisteva) e “883mila nuove assunzioni in questi due anni”.