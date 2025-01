Gravidanzaonline.it - Maura Delpero: “Ho allattato mia figlia sul set. Con Vermiglio spero nell’Oscar”

Leggi su Gravidanzaonline.it

50 anni da compiere il prossimo 3 ottobre, bolzanina,potrebbe diventare la terza regista italiana in corsa per l’Oscar come miglior film internazionale il prossimo marzo, dopo Lina Wertmüller, candidata nel 1977 per Pasqualino Settebellezze, e Cristina Comencini nel 2006 per La bestia nel cuore.Con il suo, storia di un amore disperato fatto di omissioni e segreti, sullo sfondo della fine del secondo conflitto mondiale, ha conquistato il Leone d’argento all’81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ed è appena entrata in shortlist, ovvero tra i 15 papabili per la nomination ufficiale ai prossimo Academy Awards.Mamma di Caterina da quasi due anni, a Vanity Fairha raccontato di averlasul set, durante le riprese della sua seconda pellicola, dopo Maternal, del 2019, aggiungendo che la prima reazione dello staff è stata “Stupore: il direttore della fotografia, uomo discretissimo e di poche parole, a fine riprese mi ha confessato che non dimenticherà mai quell’immagine.