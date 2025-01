Sport.quotidiano.net - Lucchese - La settimana decisiva. Cessione del club e di Qurini a un passo

Ladellaè ad un. Nella giornata di martedì, nella sede del gruppo Bulgarella, a Pisa, l’"ad" rosssonero Ray Lo Faso, assistito dai legali della società, ha avuto due colloqui con altrettanti personaggi interessati ad acquistare lae, per quello che è trapelato, sembra che uno dei questi personaggi (non si se sia il rappresentante della "cordata" toscana o campana) abbia fornito tutte le garanzie economiche richieste; per cui molti assicurano che il "closing", cioè la conclusione positiva della trattativa, sia vicinissimo. Mancherebbe solo la firma dal notaio. A questo punto non rimane che aspettare una comunicazione ufficiale da parte della società rossonera. Al di là del contenuto dell’eventuale accordo che, state tranquilli, nessuno svelerà mai nella sua interezza, l’importante è una cosa sola: che lafinisca in mani sicure.