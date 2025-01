Oasport.it - LIVE Mladost Zagabria-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46 Quest’oggi è già stato disputato l’altro incontro del gruppo A con il Rzeszow che ha superato per 3-0 il Maritsa Plovdiv agguantandoin vetta alla classifica con 12 punti. Le campionesse del mondo proveranno a vincere nettamente per riprendersi la leadership ed ipotecare la vittoria del raggruppamento che vorrebbe dire qualificazione ai quarti di finale.19.43torna in campo in Europa per la quinta giornata dei gironi delladi2024/2025. Le campionesse del mondo affrontano in trasferta il, campione croato in carica.19.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestualetra.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualetra, quinta giornata della fase a gironi delladi2024/2025.