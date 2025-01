Ilrestodelcarlino.it - Lidi: "?hecov ha superato il tempo, parla a noi"

Quando Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, chiese a Leonardoun progetto triennale per ripartire dopo la pandemia che aveva messo duramente alla prova il mondo dello spettacolo, "quando gli attori si sentivano l’ultima ruota del carro", il regista e attore non ha avuto dubbi. Il nuovo inizio sarebbe stata "una festa" all’insegna di Anton ?, "perché – spiega – è uno di quegli autori, come Shakespeare, che ama i suoi attori, li mette al centro. E allora fare un percorso di tre anni con la stessa compagnia di interpreti, tutti di età diversa e da tante parti d’Italia, mi è sembrata una scelta politica: mettere al centro la figura dell’attore". E così all’Arena del Sole da oggi (alle 20.30) al 12 gennaio andrà in scena Il Giardino dei Ciliegi, terza e ultima tappa della trilogia dedicata al drammaturgo russo, che sabato 11 gennaio si potrà vedere interamente in una maratona teatrale.