Panorama.it - La strategia globale di Trump: nuovi confini e vecchie ambizioni

Sì, lo scioglimento dei ghiacci sta rendendo accessibili enormi giacimenti di terre rare, essenziali per microchip e tecnologie avanzate, e dunque la fecondità e la posizione strategica della Groenlandia (e il suo petrolio) potrebbero consentire agli Stati Uniti un maggiore controllo sulle nuove rotte artiche e un accresciuta indipendenza energetica; pertanto, sono un obiettivo geopolitico.No, le allusioni di Donaldsulla possibilità che il Canada diventi il 51esimo stato americano non sono soltanto una frecciatina al premier dimissionario Justin Trudeau, ai democratici e liberal canadesi e ai loro referenti negli Usa, e avrebbero teoricamente un fondamento in ragione «dell’enorme disavanzo commerciale e dei sussidi di cui il Canada ha bisogno per rimanere a galla», come ha dichiarato lo stesso