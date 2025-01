Secoloditalia.it - La dottrina sociale della Chiesa è più vitale che mai. La partecipazione è una prospettiva, non uno slogan

Leggi su Secoloditalia.it

In un tempo complesso – qual è quello odierno – di passaggio e di “ricostruzione”e culturale anche lapuò svolgere un ruolo importante. A patto di coglierne l’essenza, non limitandosi alla mera denuncia sociologica, quanto piuttosto individuando efficaci contromisure, come era stato nel passato, a partire dall’Enciclica Rerum Novarum (1891) emanata da Leone XIII, frutto di un complesso lavorio intellettuale, che aveva coinvolto la cultura cattolica dell’epoca, alternativa al giacobinismo e alla rivoluzione liberal-borghese. Avendo al centro il ricostruito ordine corporativo, inteso – per dirla con Giuseppe Toniolo, il maggiore esponente del pensiero cattolicodi fine Ottocento – non certo con finalità di mera restaurazione, ma quale strumento rappresentativosocietà reale, dalla famiglia al Comune alle professioni.