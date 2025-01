Iodonna.it - L'11 gennaio su Rai Uno, Women for Women, torna l'evento che celebra la resilienza femminile contro violenza e malattia, divenute speranza

Leggi su Iodonna.it

Sabato 112025, la prima serata di Rai Uno, ospiterà “foragainst Violence – Camomilla Award“, format-che porterà nelle case degli italiani sì storie di dolore, ma soprattutto di rinascita e. Giunta alla sua nona edizione, infatti, l’iniziativa affronta due nemici silenziosi che ogni anno rubano troppe vite femminili: ladi genere e il tumore al seno. Basti dare un’occhiata ai numeri: oltre 110 donne all’anno in Italia vengono uccise da chi dice di amarle, mentre 12.000 sono le vittime di tumore al seno, che si conferma il big killer oncologico più letale per il genere. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione Xfor, storie di vita e di rinascita su Rai UnoNon è un caso, che questi due drammatici eventi vengano affrontati insieme: è noto, infatti, come entrambi lascino cicatrici profonde, visibili e invisibili, ma è noto anche quanto entrambi siano accomunati dalla straordinariadi chi li combatte.