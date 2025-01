Julen Lopetegui non è riuscito a soddisfare le aspettative del West Ham

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Il mandato dicome capo allenatore delHam United è stato caratterizzato da grandima alla fine si è concluso con una delusione dopo soli sei mesi. Nominato nel maggio 2024 per succedere a David Moyes,è stato incaricato di rivitalizzare lo stile di gioco della squadra e guidarla verso le competizioni europee. Nonostante un investimento significativo di oltre 130 milioni di sterline in nuovi acquisti, la trasformazione prevista non si è concretizzata, portando al suo licenziamento nel gennaio 2025.Nomina e ottimismo inizialeL’arrivo diè stato visto come un nuovo capitolo per ilHam. Il club si è assicurato dieci nuovi giocatori, con l’obiettivo di migliorare la loro abilità offensiva e le prestazioni complessive.