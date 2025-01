Oasport.it - Jannik Sinner sfida Tsitsipas: i precedenti sfavorevoli e un clamoroso errore arbitrale

Leggi su Oasport.it

affronterà Stefanosnell’incontro di esibizione in programma venerdì 10 gennaio (ore 09.00 italiane) nell’ambito della Australian Open Opening Week. Il numero 1 del mondo sarà impegnato sul cemento di Melbourne contro il forte greco, attuale numero 11 del ranking ATP, nel suo ultimo incontro prima degli Australian Open, Slam in programma sempre in questa località dal 12 al 26 gennaio.Il fuoriclasse altoatesino è sotto per 3-6 neidisputati contro l’ellenico, che è uno dei pochi giocatori del circuito ad avere un vantaggio di questo livello nei testa a testa disputati contro il tennista italiano. Il nostro portacolori non dovrà badare molto al risultato nel test di domani, ma piuttosto a trovare le giuste sensazioni e a valutare la propria condizione fisica in vista del primo grande evento dell’anno, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.