Inter-news.it - Inter, si riparte! Domani la ripresa. Difesa nel mirino: infortuni e gestione del turnover

Dopo due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi per smaltire la delusione della sconfitta subita al 93? minuto contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana, l’torna ad allenarsi ad Appiano Gentile. Sarà necessario fare il punto della situazione riguardo gli infortunati, soprattutto in(il reparto più colpito), in vista della trasferta di Venezia.SI RITORNA –l’riprenderà ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo due giorni di riposo. L’obiettivo è chiaro: lasciarsi alle spalle il passo falso e riprendere la corsa in campionato con una vittoria nella trasferta di Venezia, prevista per domenica pomeriggio. Una gara fondamentale per ritrovare fiducia e continuità, necessarie per inseguire gli obiettivi stagionali. La, uno dei reparti chiave per il gioco di Inzaghi, continua a fare i conti con le assenze e lafisica dei giocatori.