Lapresse.it - Incendi a Los Angeles, persone nel panico durante le evacuazioni

Leggi su Lapresse.it

Traffico in tilt ea Losledei residenti dalle zone colpite dagliche stanno devastando la città californiana. L’ultimo, divampato sulle colline di Hollywood Boulevard, sta minacciando alcuni dei luoghi turistici più popolari dello stato americano.I vigili del fuoco lavorano senza sosta da per tenere sotto controllo altri due grandi roghi in cui sono morte cinquee 130.000 sono state evacuate dalla costa del Pacifico all’entroterra di Pasadena e nella comunità di Pacific Palisades e Altadena. Le fiamme continuano ad essere alimentate dai forti venti e quasi 2mila edifici sono stati distrutti daglidi Eaton e Palisades, e si prevede che il numero è destinato ad aumentare.